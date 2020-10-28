شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 834 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، عقب ارتفاع طفيف مساء الثلاثاء بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً لتكسر حاجز الـ 1900 دولار مسجلة 1908 دولارات، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 834 جنيها للجرام.





أسعار الذهب ... أسعار الذهب ... عيار 18 : 715 جنيها عيار 21 : 834 جنيها عيار 24 : 953 جنيها الجنيه الذهب : 6672 جنيها السعر العالمي : 1908 دولارات

ونزل الذهب عن مستوى 1900 دولار نهاية الأسبوع الماضى، ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

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وقال كايل رودا المحلل فى آى.جى ماركتس "يبدو أنه لا توجد قوة دفع لإيجاد مشترين إضافيين (للذهب)... يرجع ذلك إلى حد كبير لكون التداولات تجري في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وتكهنات التحفيز".

وكشفت شعبة المعادن الثمينة أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وأن كل المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

وأضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى ومن يشترى ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، وانتشاره فى كل محافظات الجمهورية، و99% من الذهب المتداول من عيار 21.

وأكدت أن عددا كبيرا من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاع فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وأشارت إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر ابدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.