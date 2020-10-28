شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يتذبذب ضمن القناة الصاعدة– تحليل – 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج مؤخرا العزم الإيجابي نظرا لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليضطر بذلك لتأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل تذبذب سلبي مؤقت لنلاحظ وصوله بذلك نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 0.9013.
ما يجب التنويه له, ان ثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والقائمة على ثبات الدعم الممتد نحو 0.8960 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة وتسجيل العديد من الأهداف بانجذابه نحو 0.9110 و 0.9185 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9000 و 0.9110
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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