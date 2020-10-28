شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الجبس الأهلية ترتفع 34% بالربع الثالث لزيادة صافي المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 34.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إرتفاع صافي المبيعات بنسبة 37.43% بسبب زيادة طلب العملاء.

وارتفعت المبيعات إلى 29.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 21.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 22.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.