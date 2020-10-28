شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بوان" تتضاعف بأكثر من 8 مرات في الربع الثالث لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة بوان، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 806.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 30.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات وهامش الربح وانخفاض المصاريف المالية، وارتفاع أرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة.

وارتفعت المبيعات إلى 548.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 525.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.