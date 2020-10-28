شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين القابضة تتحول للربحية وتُسجل 15.9 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اللجين القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 108.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 16.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 108.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تحقيق الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق.

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ويعود تحقيق صافي الربح لشركة ناتبت إلى استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعد إكتمال أعمال إعادة بناء مصنع شركة ناتبت والذي توقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018، وحتى شهر مارس 2020.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 3.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 6.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 152.53 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 258.18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 136.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 149.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.