شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مبكو" تتراجع 55.4% بالربع الثالث لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 55.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 4.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.5 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.
وتراجعت المبيعات إلى 167.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 180.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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