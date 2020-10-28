شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: السعودية لديها أقوى القطاعات المصرفية في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، و«لدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية».

وقال خلال جلسة حوارية أقيمت أمس الثلاثاء بمؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين: أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينات القرن الماضي، بحسب صحيفة عكاظ.

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ولفت إلى أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

وأشار إلى تطلع الزوار والمستثمرين بشكل متزايد لتجارب فريدة من نوعها، حيث توفر المملكة فرصاً غير مسبوقة لرؤية دولة ذات ثقافة ثرية متنوعة تتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بتبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين في مجال السياحة والضيافة والاستثمار.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.