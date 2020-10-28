شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقر صرف نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين بالقطاع الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء في جلسته عبر الاتصال المرئي بصرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت مرونة وصلابة الاقتصاد السعودي.

وأكد الملك سلمان في كلمته الاثتين الماضي لـ"مجموعة الأعمال 20"، التي ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة عازمة على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة.

وبدروه، أكد وزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح، منذ أيام أن اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

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وقال في تصريحات خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية، إن شفافية ووضوح الأنظمة بالمملكة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك.

يشار إلى أن السعودية حلت كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي 2019.

حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.

وكانت آخر جهود المملكة في دعم رواد الأعمال ما قام باعتماده بنك التنمية الاجتماعية السعودي من مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.