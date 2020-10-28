شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الوطني يكشف عن رفع مخصصاته بنسبة 98.4% وتأثر الأرباح بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن أنشطة البنك ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط من تداعيات على النشاط الاقتصادي.

وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائجنا المالية خلال تلك الفترة تعكس حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية.

وبين أن البنك ملتزم بالتحوط وزاد من مخصصاته بنسبة 98,4% على أساس سنوي وأغلبها استباقية نظرا لتراجع ثقة الأعمال بسبب الجائحة، مشيرا إلى أن ذلك تزامن ذلك مع تراجع هوامش الربحية بسبب انخفاض الفائدة.

وكان بنك الكويت الوطني قد سجل أرباحاً صافية بلغت 57.6 مليون دينار (188.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث، تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق.

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ونمت أرباح الربع الثالث 72.3% على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفضت بنحو 38.1% على أساس سنوي.

وحقق البنك 168.7 مليون دينار (550.9 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ302.2 مليون دينار (986.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 44.2% على أساس سنوي.

يشار إلى أن البنك حقق 5.1% نمو إجمالي الموجودات إلى 30.4 مليار دينار 7.8% ارتفاع القروض والتسليفات الإجمالية إلى 17.6 مليار دينار 10.8% زيادة ودائع العملاء على أساس سنوي إلى 17.5 مليار دينار 1.89%.

كما بلغ القروض المتعثرة لدى البنك من إجمالي المحفظة والتغطية 191% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة 632.4 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بانخفاض 6% على أساس سنوي.