شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفي إلغاء نظام الكفيل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية.
وذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح الوزارة أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".
وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها. وقال "تهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".
كانت صحف بالمملكة ذكرت أمس، إن السعودية تخطط للإعلان رسميا عن مبادرة لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين، مشيرا إلى أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي يقيمون في السعودية.
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