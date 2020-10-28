شكرا لقرائتكم خبر عن سمة للتصنيف الائتماني: إطلاق تصنيفات جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لوكالة "سمة للتنصيف الائتماني" نبيل المبارك، إن السوق السعودية يفتقد تحليل كل قطاع بما فيه التصنيف السيادي، مشيرا إلى أن ذلك التصنيف سيرى النور قريبا.

وأوضح المبارك أن هناك تصنيف جديد لقطاعات سوق الأسهم السعودية، التي لم تشملها تصنيفات الوكالات الدولية، بحسب موقع "العربية".

وأضاف أن تصنيفات قطاعات سوق الأسهم ستشمل البتروكيماويات والتجزئة والتأمين والسيارات والصحة، مبيناً أن العمل جار على هذا حيث يكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية له.

وأشار إلى أن الهدف من تصنيف القطاعات هو إعطاء نظرة مستقبلية لها خلال سنة ونصف السنة، وهو أمر مهم جدا للشركات والمستثمرين لمعرفة كيفية الاستثمار في هذه القطاعات.

وأكد أن وجود وكالة تصنيف سيادية يعطي ضوءا أكثر لأن وكالات التصنيف الدولية تركز فقط على الإصدارات الدولية، ولكن التصنيف المحلي لم يغطَّ بأي سوق، ونحن جاهزون لتغطية هذا الجانب في الفترة المقبلة.

وحدد المبارك هدفين لهذه الخطوة أولها إعطاء شفافية للمستثمرين حول تصنيف الشركات، حيث إن معظم الشركات الموجودة في السوق السعودي حاليا، لم تحصل على تصنيف لا دولي ولا محلي.

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وأشار إلى أن ثاني تلك الأهداف أنه عندما ترغب هذه الشركات في إصدار سندات أو صكوك أو الحصول على تمويلات أو وزيادة رأسمالها، فإن التصنيف يعطي نظرة مستقبلية لهذه الشركة بطريقة محادية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية " تداول" قد أعلنت عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.

فبالنسبة للأسهم يبلغ متوسط قيمة التداول اليومي عليها 50 مليون ريال أو أكثر، يكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة 5 ملايين ريال، أما الأسهم التي يتراوح التداول اليومي عليها بين 5 ملايين و50 مليون ريال، فيكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة الخاصة 3 ملايين ريال.

وأما الأسهم التي تتراوح السيولة اليومية عليها بين مليون و5 ملايين ريال، وكذلك الأسهم وصناديق الريت المدرجة حديثا، فيكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة مليون ريال.

وأما الأسهم التي يقل التداول اليومي عليها عن مليون ريال، فيكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة 300 ألف ريال.

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية أيضا رفع حدود التذبذب السعري للأسهم المدرجة حديثا في أول 3 أيام، ولجميع الأسهم المدرجة في السوق الموازية " نمو" بشكل دائم لتصبح نسبة التذبذب 30% صعودا أو هبوطا.