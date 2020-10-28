شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض جنيهين فى سعر البورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 27 – 10 – 2020 في سوق العبور للجملة حيث سجل السمك البورى"1 " انخفاضا ليتراوح بين 40 – 46 مقابل 40 – 48 جنيها ، و البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها ، أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها وتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.

سجلت أسعار السمك البلطي الأسواني ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيه، البلطى المزارع "2" بين 19و23 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل ما بين 24- 30 جنيهًا ، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، وسجلت أسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيهًا، و100 جنيها للدنيس.

وتراوح الوقار ما بين 40 – 70 جنيهًا، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهًا، والموزة ما بين 32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.

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وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيهًا.

جدير بالذكر أنه على مدار الستة أعوام الماضية شهد قطاع الزراعى طفرة حقيقة لم تشهدها منذ عشرات السنين، وما زال قطار التنمية الزراعية يواصل إنجازتة، ووتواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، لتحقيق الامن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن ، و زيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، ثلاثة عشر مليار بيضة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وبدأنا تصدير الفائض، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنية ويستوعب أكثر من 3ملايين عامل ، بالإضافة الى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى ، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.