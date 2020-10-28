شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أبطأ لأسعار المتاجر البريطانية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني اليوم الأربعاء، أن الأسعار في المتاجر البريطانية هبطت بوتيرة أبطأ هذا الشهر منها في سبتمبر مما يشير إلى أقل خضم على السلع غير الغذائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وقال الاتحاد إن مؤشره لأسعار المتاجر سجل انخفاضا سنويا 1.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة مع هبوط 1.6 بالمئة في سبتمبر. Advertisements وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهرين 1.2 بالمئة سنويا ولكن انخفاض أسعار السلع غير الغذائية تباطأ إلى 2.7 بالمئة من 3.2 بالمئة في سبتمبر. وأظهرت بيانات رسمية أن مشتريات السلع غير الغذائية تخطت مستويات ما قبل الجائحة في الشهر الماضي، لكن الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون قالت إنها تتوقع أن يستمر الضغط على هوامش الأرباح لكثير من متاجر التجزئة.

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