شكرا لقرائتكم خبر عن إس-أويل تتوقع تحسن هوامش التكرير فى الربع/4 بفضل الطلب لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن من المتوقع تحسن هوامش التكرير في الربع الرابع من العام، بدعم من زيادة الطلب على الكيروسين والديزل قبل موسم الشتاء.
وقالت ثالث أكبر شركة تكرير في العالم في بيان الأرباح "لكن الانتعاش سيكون محدودا بسبب انتشار كوفيد-19 مجددا".
وأرامكو السعودية المساهم الرئيسي في إس-أويل.
وكانت قد أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، أن واردات سول من النفط الخام الأمريكي انخفضت في مايو إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2018 مع شروع بعض المصافي في أعمال صيانة في ظل تباطؤ الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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