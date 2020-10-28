شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير أرصفة ميناء الاسكندرية خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشف اللواء صلاح الدين حلمى،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أانه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية من الرصيف 55 حتى رصيف 62، لافتا أنه سيتم بعدها البدء فى أعمال التكريك لتنفيذ المشروع الاستراتيجى الهام الذى يتكلف أكثر من 5.3 مليار جنيه.

يشار أن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير رصيف من 55 إلى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

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وتبلغ حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، وحصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.

‏أضاف اللواء صلاح الدين حلمى لـ"الخليج 365" أنه فى ما يتعلق بتطوير أرصفة محطة حاويات دمياط، تم إضافة رصيفين جديدين، وجارى استكمال التوسعة كلها فى هذا المشروع الذى ستزيد تكلفته بعد إضافة الرصيفين الجديدين، وذلك بهدف إجراء توسعات مستقبلية تمكن المحطة من استقبال واستيعاب أكبر سفن الحاويات فى المنطقة.

كما تساهم فى زيادة حصة تداول الحاويات فى الموانئ المصرية، لافتا أنه يتمنى أن لا تكون هناك موجة جديدة من فيروس كورونا حتى لا تؤثر على حركة الحاويات التى أثرت على الشركات خلال الفترة الماضية ثم بدأنا مؤخرا التعافى بصورة تدريجية، بعدما ‏بدأت الحركة تعود نسبيا إلى الحاويات، كما نأمل أن تستمر الحركة حتى يتسنى للشركات تحقيق موارد كافية تدعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة.