شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط القلق من تفشي الموجة الثانية لكورونا في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.68% لتتداول حالياً عند 880.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 874.61$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 92.95 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي سوف تستمر ختى 29 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للأعوام الخمسة المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في آب/أغسطس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تموز/يوليو الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.2% مقابل 3.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 18 مقابل 21 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 102.1 مقابل 101.8 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم، أنه بمرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكي الأسبوع القادم، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 42.97 مليون ولقي 1,152,604 شخص مصرعهم في 235 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.