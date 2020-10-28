شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال استمرار فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى الغد للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للطاقة عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يعكس فائض إلى 1.5 مليون برميل مقابل عجز 1.0 مليون برميل، ومع تسعير الأسواق لإعصار زيتا الذي يضرب خليج المكسيك والذي قد ينعكس سلبياً على إنتاج النفط الأمريكي في الخليج مقابل القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم.

وفي تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.62% لتتداول عند مستويات 38.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.97$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.57$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.35% لتتداول عند 40.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.61$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.20$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.05% إلى 93.10 مقارنة بالافتتاحية عند 93.15، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.94.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 84.8$ مليار مقابل 82.9$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية بهدف تخفيف وطأت تداعيات جائحة كورونا، مع العلم، أنه بمرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكي الأسبوع المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 43.34 مليون ولقي 1,157,509 شخص مصرعهم في 218 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 211 منصة، لتعكس رابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 495 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض الأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر بواقع 600 ألف برميل يومياً إلى 9.9 مليون برميل يومياً، ليعكس تراجع بواقع 3.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 32% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا مؤخراً بسبب الأعاصير وفي ظلال اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.