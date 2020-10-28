شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعود للمسار الهابط- تحليل - 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم سلبي قوي متسللا بذلك دون الدعم المستقر عند 123.40 لنلاحظ تكبده للعديد من الخسائر بوصوله نحو 122.75, حاليا وباستمرار تذبذب السعر دون مستوى 123.45 فإن ذلك يؤكد استعداده لاستهداف المزيد من المستويات السلبية لنبقى بانتظار وصوله نحو 122.40 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 121.15 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 122.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط