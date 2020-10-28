اليورو مقابل الين يعود للمسار الهابط- تحليل - 28-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم سلبي قوي متسللا بذلك دون الدعم المستقر عند 123.40 لنلاحظ تكبده للعديد من الخسائر بوصوله نحو 122.75, حاليا وباستمرار تذبذب السعر دون مستوى 123.45 فإن ذلك يؤكد استعداده لاستهداف المزيد من المستويات السلبية لنبقى بانتظار وصوله نحو 122.40 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 121.15 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 122.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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