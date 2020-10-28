الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 28-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بابتعاده عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 137.00 لهذا اليوم ولنلاحظ بدء تشكيله لموجات سلبية بوصوله حاليا نحو 135.95.
كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف إضافية قد تبدأ من 135.60 و 134.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 135.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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