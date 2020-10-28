شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– تحليل - 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتأجيله للهجوم الصاعد نظرا لاستقراره المتكرر دون مستوى 920.00 والذي يستمر بتشكيل مقاومة قوية أمام التداولات الصاعدة, لذلك سنبقى على ترجيح التذبذب السلبي المؤقت والذي يستهدف بدوره دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 850.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط