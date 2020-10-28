شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لكسر المتوسط المتحرك– تحليل -28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتسجيله لأهداف سلبية جديدة متأثرا بثبات المتوسط المتحرك 55 قرب 3.0800 مشكلا بدوره دعم إضافي أمام التداولات الهابطة, ما يجب التنويه له أن استمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية دون المقاومة الممتدة نحو 3.1730 فإن ذلك يدعم سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لكسر الدعم الحالي ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تمتد نحو 2.9800 و 2.9000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1200 و 2.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط