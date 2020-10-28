شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من التليفزيونات يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من التليفزيونات تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي وارداتها نحو 7 ملايين و858 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 74 مليون و620 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 66 مليون و762 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التليفزيونات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها نحو 266 مليون و690 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 638 مليون و119 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 371 مليون و429 ألف دولار.

وضمت القائمة مجموعة من أهم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، ومنها سيارات الركوب والتي تراجعت إلى 172 مليون و393 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 253 مليون و734 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بفارق 81 مليون و341 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الأثاث ومقاعد وبلغت قيمتها 6 ملايين و127 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 14 مليون و543 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و416 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، الواردات المصرية من الأشرطة والأقراص الممغنطة بأنواعها بقيمة 386 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 659 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 273 ألف دولار.