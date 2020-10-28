شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى.. تبدأ من 110 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اليوم الأربعاء 28 – 10 – 2020 أسعار اللحوم في محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وسجلت اللحوم الكندوز أسعارا تتراوح بين 110-130 جنيها ، أسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، وسجل السجق 110-140 جنيها الكيلو.

وتراوح سعر اللحم المفروم 110-125جنيها الكيلو ، و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو.، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، انطلقت ثورة انتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات ظهرت نتائجها الجيدة لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، و13 مليار بيضة، ويوجد لدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.