شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي للجلسة الثانية أمام نظيره الأمريكي عقب تفوق بيانات التضخم لاستراليا على التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 25 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 0.7134 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7129، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7137، بينما حقق الأدنى له عند 0.7113.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثالث مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت نمو 1.6% مقابل انكماش 1.9% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.4% مقابل انكماش 0.1%، متفوقة أيضا على التوقعات التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%.

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وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث نمو 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 84.8$ مليار مقابل 82.9$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش افتراضية مع محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني يستضيفها بنك دالات الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، إلا أنه بمرور الوقت تتلاشي فرص إقرار الحزمة التحفيز الثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم وسط تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي في أمريكا قبيل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 43.34 مليون ولقي 1,157,509 شخص مصرعهم في 218 دولة.