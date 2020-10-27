شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للبلاديوم رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو سلبي على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لأبرز تطورات أزمة فيروس كورونا التي أظهرت تفشياً للفيروس في الآونة الأخيرة في عدد من الدول على مستوى العالم وسط أنباء عن تعرضها لموجة ثانية.



ويخشى محللون من أن يؤدي تفاقم أزمة كورونا إلى عودة قيود الإغلاق الأمر الذي يضر بالاقتصاد العالمي ويضعف من الطلب على السلع.



ويستخدم البلاديوم بكثافة في صناعات الإلكترونيات والسيارات ويتم إنتاجه بشكل ثانوي عند استخراج معادن رئيسية كالذهب والفضة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 1447 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش عند 2368.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2395 دولار وأقل سعر عند 2358.4 دولار.