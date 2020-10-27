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انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض في الولايات المتحدة إلى مستوى 100.9 نقطة من 101.3 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي.


يأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف بشأن تصاعد أزمة فيروس "" وتفاقمها في أمريكا الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.


من ناحية أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض حول حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.

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