شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالي دخل العمليات يصعد بأرباح "الأهلي التجاري" 26% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للبنك الأهلي التجاري، المُعلنة يوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 26.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع سوق "تداول"، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف الغير تشغيلية.

وبحسب البيان، انخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الاثتمان بنسبة 9.8% ويعود ذلك للانخفاض في الايجارات ومصاريف المباني و انخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة, قابله جزئياً ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الاخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.1 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 3.9 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 5.5 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.