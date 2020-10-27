شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مصرف الإنماء" تتراجع 12% لزيادة مخصصات الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 11.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 629 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 713 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.2 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض صافي الدخل للربع الحالي بنسبة 12% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان ومصروفات الرواتب والمصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالربع السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 943 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.