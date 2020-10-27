شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح حلواني إخوان ترتفع 26% بالربع الثالث لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 25 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 35.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.9 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في مبيعات الشركة في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

وارتفعت المبيعات إلى 256.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 221.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 84 مليون ريال وكذلك انخفضت تكلفة الاقراض.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 56.3 مليون ريال خلال النصف الأول، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.