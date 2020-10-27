شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت العربية ترتفع 30% بالربع الثالث لارتفاع كمية وقيمة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت العربية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 30.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 78.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 89.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 80.4 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والادارية في الشركة الأم، على الرغم من انخفاض قيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض تكلفة التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 237 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 193.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 131.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.