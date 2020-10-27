شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أشمنت الشرقية ترتفع 19% بالربع الثالث لانخفاض تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 19.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 43 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 40 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة مبيعات الأسمنت، وإنخفاض مصاريف إدارية وعمومية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الإستثمارات، فضلاً عن زيادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 159 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 174 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 158 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 114 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 116 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 78 مليون ريال في الربع المقابل من 2019، بارتفاع نسبته 48.7%.