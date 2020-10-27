شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر على سعر 82.23 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ليكون ما يسمى بالدايفرجنس الإيجابي.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 78.18، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 87.25 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد