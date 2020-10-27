شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) بصعوبة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 2.64 نقطة ليستقر على سعر 3,207.04 دولار، ليحاول بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,082.53، ليستهدف مستوى مقاومته القياسي 3,545.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد