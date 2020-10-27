شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتدالواته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ونعزي تراجع السهم الأخير كمحاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر على سعر 37.92 دولار. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.65، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 39.14. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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