شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 135.29، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.98 نقطة ليستقر على سعر 132.95 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 132.29، ليستهدف بعدها مستوى مقاومته القياسي عند 146.62.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه