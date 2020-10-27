شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 27-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كومكاست (COMCAST CORP) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر فادحة بلغت نسبتها -2.86% بما يعادل -1.29 نقطة ليستقر على سعر 43.77 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 43.93.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 43.93، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 41.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط