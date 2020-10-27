شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وتظل تلك المحاولات تحت ضغط التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، فى ظل تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن بيانات المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى مستوي 39.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.58$، وسجل أدنى مستوي عند 38.58$ ،وصعد خام بنسبة 1.3% إلى مستوي 41.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.48$ ، وسجل أدنى مستوي عند 40.46$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 38.31$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أيضا بنسبة 2.9% ،وسجلت مستوي 40.24$ للبرميل الأدنى منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

Advertisements

تعاذ تلك الخسائر إلى تصاعد مخاوف الطلب العالمي ، وارتفاع الإنتاج فى ليبيا ،وتسارع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة.

أدت الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا ،والتي اجتاحت الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا إلى تقويض توقعات الطلب العالمي على الوقود ، فمع بلوغ حالات الإصابة الجديدة مستويات قياسية تتجه معظم الحكومات إلى فرض قيود جديدة مع اقتراب فصل الشتاء.

تعكس تلك التطورات مدي تفشي انتشار الموجة الثانية من الجائحة الفيروسية ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث لمستويات الطلب على الوقود بعد انتهاء الموجة الأولى.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.