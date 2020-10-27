شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر أيلول /سبتمبر مرتفعة بمقدار 1.9%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.5% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5% .

كما صدرت طلبيات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.8% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.