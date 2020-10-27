شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات السلع المعمرة وثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" عن احتمالات إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد قبل الانتخابات الرئاسية ، يأتي هذا قبيل صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة خلال أيلول/سبتمبر وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال تشرين الأول/أكتوبر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.86 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، وبفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إن التوصل لاتفاق مع وزير الخزانة "ستيفن منوشين" حول مشروع قانون التحفيز المالي لا يزال ممكنا قبل الانتخابات الرئاسية المقرر الأسبوع المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.4% فى آب/أغسطس ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 14:00غرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تشرين الأول/أكتوبر المتوقع 102.1 نقطة من 101.8 نقطة في أيلول/سبتمبر.