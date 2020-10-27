شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 5 أسابيع بفعل الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، عقب تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 352.89 نقطة الأدنى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ، وأنهي المؤشر الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، عقب الزيادة القياسية فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5 % ، بسبب نتائج أعمال مخيبة للآمال لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

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لا تزال الموجة الثانية من فيروس كورونا تنتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم خاصة فى القارة الأوروبية ، مع الارتفاعات القياسية فى حالات الإصابة بالمرض خاصة فى فرنسا وتسارع الإصابات فى إيطاليا وِإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ، وتزايد الحالات فى الولايات المتحدة وروسيا.

تستعد الحكومة البريطانية لتمديد أعلى مستويات التأهب الصحي إلى المزيد من المدن ، وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل زملائها فى الحكومة من أن البلاد على وشك فقدان السيطرة على الفيروس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 1.9% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.4% ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.