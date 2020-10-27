شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,897.90$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,902.00$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,910.39$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,891.37$ للأونصة ، بفعل صعود العملة الأمريكية.

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زاد مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الارتفاع فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وهناك أيضا عدم وجود أي إشارات إيجابية ملموسة حيال التوصل لاتفاق سياسي فى الولايات المتحدة حول صفقة التحفيز المالي المتعثرة منذ فترة طويلة ،والتي يحتاج إليها بشدة الاقتصاد الأكبر فى العالم لتجاوز الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,263.80 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.