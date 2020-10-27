انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 27-10-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 27-10-2020، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 229.16 مقابل سعره أمس كان بـ 229.63 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 بنحو 229.16 ريال بما يعادل 61.11$

سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 210.07 ريال بما يعادل 56.02$

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 200.52 ريال بما يعادل 53.47$

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 171.87 ريال بما يعادل 45.83$

سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 بنحو 133.68 ريال بما يعادل 35.65$

سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 114.58 ريال بما يعادل 30.55$

Advertisements سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 7,127 ريال بما يعادل 1,901$

سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,604 ريال بما يعادل 427.78$

سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 229,162 ريال بما يعادل 61,109$ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فيما هددت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار. وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس "تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن". وأضاف باروت "من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي... يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أو الجائحة".

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