شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن تنفيذ عرض الشراء الإجبار على بنك الأهلى المتجد بـ913 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك الأهلى المتحد وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم البنك الأهلي المتحد-مصر (غير مقيد)، وذلك لعدد 68.7 ألف سهم (من حصة المساهمين المصريين) بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه وعدد 30.6 مليون سهم (من حصة المساهمين الأجانب) بقيمة إجمالية 911.1 مليون جنيه.

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وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على عرض الشراء المقدم من البنك الأهلي المتحد البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم البنك الاهلي المتحد مصر، وذلك بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين الأجانب في البنك الأهلي المتحد مصر، والتي تمثل 43.09 مليون سهم، بنسبة 14.37%.

وحقق البنك الأهلي المتحد-البحرين خلال النصف الأول من عام 2020، أرباحاً صافية بعد استثناء حصص الأقلية، بلغت 293.4 مليون دولار، مقابل 377.5 مليون دولار، في النصف الأول من العام الماضي.