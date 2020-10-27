شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لوزارة الاتصالات: ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولرجيا المعلومات عن وصول مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية إلى نحو 1095 نقطة في يوليو 2020 مقابل 1032 نقطة في يونيو 2020 و1005 نقطة في يوليو 2019، وذلك بمعدل نحو شهري 27% ومعدل نمو سنوي 54%.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولرجيا المعلومات خمس شركات هي: شركة راية لخدمات الاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المصرية للاتصالات.

وحقق القطاع معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشفت عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.55 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 96.85 مليون فى يونيو 2019 ونحو 94.53 مليون فى يوليو 2019.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلي 42.15 مليون بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020 ونحو 36.59 مليون بنهاية يوليو 2019.