شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو رولز رويس يوافقون على إصدار حقوق بمليارى استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة رولز رويس إن مساهمي الشركة البريطانية المصنعة للمحركات صوتوا اليوم الثلاثاء بالموافقة على زيادة أسهم الشركة لإصدار حقوق لجمع ملياري جنيه استرليني اليوم. وقال إيان ديفيز في اجتماع عبر الإنترنت "جرى تمرير القرار الوحيد بأغلبية ساحقة". Advertisements وكانت شركة رولز رويس لصناعة المحركات تعتزم جمع خمسة مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) منها ملياري استرليني من المستثمرين لمواجهة "أسوأ التصورات" بعدما قوضت أزمة السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التدفقات النقدية للشركة البريطانية.

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