شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى لـ بي.بي يعلن احتمال شراء أسهم فى الربع/4 من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي لشركة بي.بي موري أكينكلوس اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تبدأ في إعادة شراء أسهم في الربع الأخير من العام المقبل أو بداية 2022 إذا تراوحت أسعار النفط بين 40 و45 دولارا للبرميل.
وقالت الشركة إنها ستبدأ في إعادة شراء الأسهم حين يهبط صافي الدين البالغ حاليا 40.4 مليار دولار إلى 35 مليارا.
وكانت قد تحولت بي.بي إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث لكنها حذرت من أن وتيرة التعافي من الجائحة ما زالت تتسم بعدم اليقين وتظل تضغط على طلب الوقود وأرباح التكرير.
وقالت الشركة التي مقرها لندن إن الطلب على الوقود في آسيا، على الأخص في الصين، يتعافى، وإن الاستهلاك العالمي ما زال ضعيفا منذ بداية الربع الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير المالى لـ بي.بي يعلن احتمال شراء أسهم فى الربع/4 من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.