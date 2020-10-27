شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى لـ بي.بي يعلن احتمال شراء أسهم فى الربع/4 من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي لشركة بي.بي موري أكينكلوس اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تبدأ في إعادة شراء أسهم في الربع الأخير من العام المقبل أو بداية 2022 إذا تراوحت أسعار النفط بين 40 و45 دولارا للبرميل.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في إعادة شراء الأسهم حين يهبط صافي الدين البالغ حاليا 40.4 مليار دولار إلى 35 مليارا. Advertisements

وكانت قد تحولت بي.بي إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث لكنها حذرت من أن وتيرة التعافي من الجائحة ما زالت تتسم بعدم اليقين وتظل تضغط على طلب الوقود وأرباح التكرير.