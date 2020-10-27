شكرا لقرائتكم خبر عن سلال الإيرانية تطرح مناقصتين لشراء ذرة وشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن شركة سلال الحكومية الإيرانية المستوردة للعلف الحيواني طرحت مناقصين لشراء ما يصل إلى 200 ألف طن من علف الشعير والكمية ذاتها من الذرة. وأضافوا أن المناقصتين تغلقان في 28 أكتوبر. Advertisements وتطلب سلال الشحنات في نوفمبر وديسمبر 2020 ويناير2021. ولم تنفذ سلال أي مشتريات في مناقصتين للذرة والشعير الأسبوع الماضي إذ اُعتبرت الأسعار مرتفعة للغاية.

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