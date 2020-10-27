شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 1987 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12582 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 2727 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1170 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث اعتمد المركز المالي والقوائم المالية غير المدققة للشركة في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 128.5 مليون جنيه مقابل 110.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 16.53%، ويرجع سبب زيادة صافي عن فترة المقارنة في 30 سبتمبر لعام 2019 ناتجة عن زيادة في أرباح مقدمات وأقساط المبيعات وانخفاض مصروفات التمويل.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الدلتا للسكر، عن موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، على المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت صافي خسارة بعد الضريبة 62.4 مليون جنيه مقابل 153.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وأرجعت شركة الدلتا للسكر، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبب الخسارة إلى أولاً الظروف السائدة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، والتي حدث فيها انخفاض وتدني لأسعار الطاقة، والتي تؤثر على سلعة السكر، ووصلت إلى ذروة الانخفاض في النصف الثاني من عام 2019، وحتى تاريخه ونتيجة لحدوث جائحة كورونا في بداية عام 2020 وانخفاض الطلب على السكر ووجود وفرة بالأسواق المحلية مما انعكس بالسلب والانخفاض على أسعار السكر بالسوق المحلي لما هو أقل من سعر تكلفة الإنتاج، حيث بلغ فارق سعر البيع عن التكلفة في حدود 1400 حنيه/طن مما شكل أعباء مالية جمه على الشركة متمثلة في البيع بأقل من التكلفة طبقاً للأسعار السائدة والمتاحة بالسوق المحلي.

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وأضافت السبب الثاني قيام الشركة بتدبير المواد الخام المساعدة ومستلزمات الإنتاج بشكل مصروفات مدفوعة مقدماً كمدخلات إنتاج للموسم القادم، وكذلك سداد مستلزمات الزراعة والتقاوي وخلافه مع سداد مستحقات مزارعي بنجر السكر المورد كأحد أهم مستلزمات الإنتاج الأمر الذي تتطلب سحب تسهيلات بنكية لتأمين موسم الإنتاج وهذه التسهيلات البنكية تزيد من قيمة الأعباء المالية الخاصة بالشركة.

فيما أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها خطاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي الوارد اليوم الثلاثاء، بشأن شطب قيد ‏سندات الخزانة المصرية إصدار 27 أكتوبر عام 2015 استحقاق اليوم بقيمة قدرها 15 مليار جنيه موزعاً على عدد 15 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى ‏للسند الواحد، منوهة إلى أنه تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، 130 ألف سهم، 75 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 309.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الأهرام للطباعة والتغليف، المهندس للتأمين، 1900 سهم، 600 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة لشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، 9500 سهم، 309.4 ألف سهم، 38.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الأهرام للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك قطر الوطني الأهلي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ريكاب للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بنك التعمير والإسكان، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بي انفستمنتس القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس.