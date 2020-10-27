شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 27-10-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.47 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.49 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.61 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.68 جنيه.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.47 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.47 جنيه.

18.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.67 جنيه.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة

18.48 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.46 جنيه للشراء.

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18.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.52 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.45 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.