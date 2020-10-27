شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بجلسة الثلاثاء..وتثبيت تصنيف البنك الأهلى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسراً 41.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.94 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% خاسراً 57.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5979.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4333.87 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 9.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 230.3 مليون سهم بقيمة 62 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.29%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.67%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاعي المنافع والخدمات المالية بنسبة 0.62%، 0.61%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.31%.

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وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.64%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 7.59%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 36.88% يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.42%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.29%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الكويت الوطني، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي، مضيفاً أنه لا يوجد أي أثر مادي على المركز المالي للبنك حالياً، وحال إصدار الأوراق المالية سيترتب على ذلك تعزيز قاعدة رأسمال البنك ومعدلات كفاية رأس المال.

وفي سياق آخر أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن صدور تقرير من وكالة فيتش ريتنجز، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك.